أعلنت الشركة المنتجة للفيلم الملحمي "The Odyssey (الأوديسية)" للمخرج الشهير كريستوفر نولان، تأجيل طرحه في صالات السينما من 17 يوليو المقبل إلى 18 ديسمبر، أي لمدة 4 أشهر كاملة، بسبب توترات جيوسياسية.

وجاء هذا القرار بشكل مفاجئ وغريب وغير مفهوم، خاصة أنه كان لا يزال هناك 3 أشهر كاملة على موعد طرح الفيلم في يوليو المقبل، كما كان مقررًا وفقًا لما أعلنه التريلر الرسمي الذي يُعرض حاليًا في صالات السينما.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا التأجيل في طرح "الأوديسية" خلال ديسمبر بالتزامن مع عدد من الأفلام الملحمية المنتظرة، من بينها الجزء الثالث من "Dune"، والجزء الجديد من "The Avengers".

ويُعد فيلم "الأوديسية" الأضخم إنتاجيًا في مسيرة المخرج كريستوفر نولان، بميزانية تُقدر بنحو ربع مليار دولار. ويشارك في بطولته كل من آن هاثاواي، ومات ديمون، وروبرت باتينسون، وتشارليز ثيرون، وتوم هولاند.

وتدور أحداث الفيلم بعد انتهاء أحداث فيلم "طروادة" وسقوط المدينة باستخدام الحصان الشهير.