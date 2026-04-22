السيطرة على حريق بورشة نجارة في السلام

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اندلع داخل ورشة نجارة بالسلام، وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل ورشة نجارة بمدينة السلام، وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت سيارتان من القوات إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبيّن من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل ورشة نجارة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليه.

واستمع رجال المباحث، إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق داخل ورشة النجارة، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة وأسباب الاشتعال.