مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا عند مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر أيضًا عن إصابة شخصين آخرين، وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بمركز كوم أمبو بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا عند قرية فارس التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وبانتقال رجال المباحث وفحص موقع الحادث، تبين أن المتوفين والمصابين من أسرة واحدة.

وجاءت بيانات المتوفين كالتالي: كوثر حفظ الله الطيب، وأمين عبدالله أمين، وتم إيداع الجثامين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: بسمة عادل أمين، وتعاني من نزيف بالمخ وحالتها في غيبوبة تامة، وعبدالله عادل أمين، ويعاني من نزيف بالمخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.