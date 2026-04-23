سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال

تأهل فريق سبورتنج لشبونة إلى نهائي كأس البرتغال لكرة القدم بالفوز على بورتو في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي من البطولة.

وتعادل سبورتنج لشبونة اليوم الأربعاء خارج أرضه ضد بورتو، بينما كان قد فاز على ملعبه في مباراة الذهاب 1 / صفر في مارس الماضي.

وسينتظر سبورتنج لشبونة، حامل اللقب، الفائز من مباراة فافي وتورينسي، واللذان تعادلا ذهابا 1 / 1 بينما يتقابل الفريقان إيابا غدا الخميس.

ويبحث سبورتنج لشبونة عن لقبه التاسع عشر والثاني على التوالي بعدما تخطى بورتو أحد الأبطال التاريخيين للمسابقة برصيد 20 لقب سابق.