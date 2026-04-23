إيران توثق استهداف منشآتها العلمية وتستعد لفتح معركة قضائية دولية ضد أمريكا وإسرائيل

د ب أ
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 6:37 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 6:37 ص

 بدأت إيران بتوثيق الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مراكزها العلمية، وتعمل على إعداد ملف قانوني لملاحقتهما في المحافل الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارة لجامعة "الشهيد بهشتي" في طهران، قال نائب الرئيس الإيراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة حسين أفشين إن هذا الجهد يتم تنفيذه "من خلال الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية"، بحسب تقرير الوكالة.

ووفقا للحكومة الإيرانية، تضررت أكثر من 20 جامعة في إيران جراء الضربات منذ بدء الحرب، كما تم استهداف أكاديميين فيما تزعم طهران أنها محاولة لإضعاف الأسس العلمية والثقافية للبلاد.

وصرح أفشين بأن "الهجمات على البنى التحتية العلمية والجامعية ليست مجرد اعتداء على الممتلكات والمعدات، بل هي هجوم على أسس إنتاج المعرفة، وتدريب الموارد البشرية الماهرة، ومستقبل التنمية في البلاد".

وأضاف أن السلطات الإيرانية تجمع "كافة الوثائق الفنية، وتقارير الخبراء، والأدلة الميدانية" تمهيدا لتقديمها "عبر القنوات القانونية المتاحة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة"، وفقا لما ذكرته وكالة مهر.


قد يعجبك أيضا

