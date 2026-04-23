مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجددا مساعي الديمقراطيين لوقف حرب إيران

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف الحرب على إيران يوم الأربعاء، حيث أيد الجمهوريون في الكونجرس إلى حد كبير جهود الرئيس دونالد ترامب العسكرية.

كانت تلك هي المرة الخامسة هذا العام التي يصوت فيها مجلس الشيوخ الأمريكي على التنازل عن صلاحياته المتعلقة بالحرب لصالح الرئيس، في نزاع يقول الديمقراطيون إنه غير قانوني ويفتقر إلى المبرر.

وكان القرار سيُلزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من الصراع حتى يأذن الكونجرس باتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "كلما طال انتظار ترامب لإخراج الولايات المتحدة من هذه الحرب، زاد عمق المأزق وأصبح خروجه منه أكثر صعوبة".

من جانبهم، أبدى الجمهوريون ترددا في انتقاد ترامب أو الحرب، رغم تصريحهم برغبتهم في إنهائها سريعا.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الثلاثاء إن معظم الجمهوريين يعتقدون "أن الرئيس على حق في ضمان عدم قدرة إيران على تهديد العالم بسلاح نووي".