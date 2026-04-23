نقابة المهن الموسيقية تنفي وفاة هاني شاكر: الحالة تتحسن وبدأت تستجيب للعلاج

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تحسن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وأن حالته بدأت تستجيب للعلاج.

وقال عبر برنامج "لقاء على الهوا" مع الإعلامية لقاء سويدان، على قناة الشمس، الأربعاء، إن ما تم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر عارٍ تمامًا من الصحة، واصفًا تلك الشائعات بالمؤلمة التي تسببت في حالة من الحزن لدى أسرته ومحبيه، قائلاً: "كلنا اتوجعنا".

وأضاف أن النقابة لا تتأخر في إتاحة المعلومات الصحيحة، متسائلًا عن سبب نشر أخبار دون الرجوع إلى مصادر موثوقة، مؤكدًا أن تداول مثل هذه الشائعات يضر برموز فنية كبيرة قدمت الكثير على مدار عقود.

وتابع أن "شاكر" يُعد من أبرز رموز القوة الناعمة في المنطقة، ويمتلك تاريخًا فنيًا يمتد لـ 50 سنة دون أي إساءة من النقاد، مشددًا على ضرورة احترام تاريخه وتقدير مسيرته.

ولفت إلى أن الحالة الصحية للفنان شهدت استقرارًا واستجابة بعد رفع أجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لما تم نقله من صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا،داعيًا إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، والدعاء.

وكان هاني شاكر قد عانى من التهابات مزمنة في القولون أدت إلى نزيف حاد استدعى استئصال جزء من الأمعاء، قبل أن يتعرض لمضاعفات شديدة أدت إلى انتكاسة وفشل في الجهاز التنفسي، استدعت نقله إلى العناية المركزة.