شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين

تحدث الفنان شريف منير عن شخصية «محمود عزت» التي قدّمها في مسلسل «رأس الأفعى»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2026.

ووصف خلال تصريحات على برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر قناة « dmc»، الأربعاء، «محمود عزت» أثناء التحقيقيات بالشخصية المهزومة، قائلًا: «كان عنده أمل يوقف الجماعة على رجلها تاني وبيعمل نشاطات، وبيحصل حراك للجماعة علشان يخليها تبقى موجودة، لولا إن بدأ تحصل انقسامات عملت مشاكل».

وأكد أن الأعمال الشبيهة بـ«رأس الأفعى»، ستضمن إبقاء الحقائق في ذاكرة المصريين، قائلًا:«لازم كل فترة بيتعمل عمل لأن دي كانت فترة لو كانت كملت كنا هنبقى عايشين في ظلام».

وقال إن هذه الجماعة تُحاول دوريًا تغيير أنماطها وأنشطتها، موضحًا: «بيحاولوا يلبسوا أقنعة تانية بلبس جديد بشكل جديد، بأفكار جديدة بس الأساس موجود فلازم نبقى واعيين إن لا أمان في الحتة دي».

وردّ على التساؤلات حول تضارب بعض بيانات هذه الجماعة بين اللغتين العربية والإنجليزية، قائلًا: «أي حاجة بتصرح إعلاميًا على الملاء بتبقى حاجة واللي جوة حاجة تانية طول الوقت».

وفي سياق آخر تطرق إلى تساؤلات الجماهير حول الموقف الذي جمعه بالفنان مراد مكرم أثناء تصوير المسلسل، قائلًا: «جه وشوش لي في ودني، ومقالش ليا حاجة».

وأكمل: «هو مقالش ليا حاجة، أو تقدر تقول إنه قال حاجة تخليني اتكلم لأن هو عارفني من زمان في بيني وبيه تاريخ كضابظ يخليني إحنا دافنينه سوا».