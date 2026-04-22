بدأ الفنان الأمريكي ويل سميث، رسميًا، التعاون مع الفنان والمنتج المشارك مايكل بي جوردون، على الجزء الثاني من فيلم "I Am Legend" (أنا أسطورة).

وبدأت شركة وارنر براذرز، رسميًا في تطوير السيناريو والعمل عليه لتنفيذه بأقصى سرعة خلال العام الجاري وبدء التصوير، وذلك بعد 4 سنوات كاملة من الانتظار منذ عام 2022، عندما قررت الشركة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم وحوش الزومبي الشهير.

ومن المقرر، أن يستهل الفيلم أحداثه بالفرضية الأخرى التي انتهى بها الجزء الأول، التي تضمنت أن دكتور روبرت نيفيل ما زال على قيد الحياة عقب تدمير وانفجار معمله الذي كان يجري فيه تجارب على وحوش الزومبي؛ لتطوير لقاح يساعد في شفائهم، ونجاحه في تهريب المصل المضاد مع الفتاة وابنها الناجيين اللذين آواهما في منزله.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني بأن دكتور روبرت على قيد الحياة، ويسعى لتوصيل المصل للسلطات المعنية للمساعدة في القضاء على هذا الفيروس الخطير الذي يحول البشر إلى وحوش زومبي، مع تصاعد حدة الصراع وعمقه بين البشر ووحوش الزومبي الذين تطوروا وأصبحوا أكثر خطورة، فيما سيتولى المخرج ستيفن كابل إخراج الجزء الثاني.