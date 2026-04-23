نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين بجنوب لبنان: جريمة مكتملة الأركان

النقابة تطالب بوقف الجرائم بحق الصحفيين والمدنيين في لبنان، ومحاسبة القتلة، ووقف الإفلات من العقاب

أدانت نقابة الصحفيين المصريين بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد مراسلة الأخبار الزميلة آمال خليل، بعد ملاحقة طائراته لها واستهدافها بعدة غارات أصابت سيارتها أولًا، ثم المنزل الذي لجأت إليه لاحقًا، في استهداف مباشر ومتعمد للصحافة والصحفيين.

كما أعربت النقابة، في بيان لها، عن بالغ إدانتها لاستهداف الزميلة زينب فرج في الغارة ذاتها، والتي نجت من محاولة الاغتيال، فيما أسفر القصف عن استشهاد مدنيين آخرين، بما يكشف عن استمرار سياسة الاستهداف الممنهج للمدنيين والصحفيين على حد سواء.

وأكدت النقابة أن استهداف الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني يُعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، كما يمثل محاولة بائسة لإسكات الحقيقة ومنع نقل ما يجري إلى العالم.

ونعت نقابة الصحفيين المصريين الزميلة آمال خليل، وتقدمت بخالص العزاء إلى أسرتها وزملائها والأسرة الصحفية في لبنان، وإلى أسر الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء هذا العدوان.

وطالبت النقابة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لوقف الجرائم المتكررة بحق الصحفيين والمدنيين في لبنان، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

وتابعت: إن إفلات الكيان الصهيوني من الحساب هو ما يدفعه إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق صوت الحقيقة في فلسطين ولبنان، لذا نشدد مجددًا على ضرورة تكاتف جهود جميع المعنيين في العالم حتى يُحاسَب الكيان الصهيوني وينال ما يستحقه من عقاب.