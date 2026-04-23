حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي

كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، عن كواليس محاولات سابقة لضم عدد من اللاعبين إلى ناديه السابق الزمالك، أبرزهم وائل جمعة، مؤكدًا أنه كان قريبًا جدًا من الانضمام للقلعة البيضاء قبل أن يحسم انتقاله إلى الأهلي.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” عبر قناة MBC مصر 2 مساء الأربعاء، إنه تواصل مع كمال درويش رئيس نادي الزمالك حينها لإتمام الصفقة، لكن عدم توافر المقابل المالي حال دون إتمام التعاقد.

وأضاف أن اللاعب كتب رغبة رسمية للانضمام إلى الزمالك، لكن بعد مغادرته مباشرة، تحرك مسؤولو الأهلي وتعاقدوا معه لينتقل لاحقًا إلى القلعة الحمراء.

كما روى طولان واقعة أخرى تخص أحمد شديد قناوي، مؤكدًا أنه وقع بالفعل للزمالك، لكنه عاد وطلب الحصول على عقوده، فقام بتسليمها له دون أي اعتراض.

يذكر أن وائل جمعة انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2021 واعتزل بقميصه في عام 2013، ولكنه خرج معارًا لأشهر قليلة إلى السيلية القطري في يناير 2008.