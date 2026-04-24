اضطراب في حركة تشغيل قطارات الوجه البحري بسبب تعطل إشارات بنها

شهد خط هيئة السكة الحديد بين القاهرة والإسكندرية، صباح اليوم، اضطرابا واضحا في حركة التشغيل، بعد حدوث عطل مفاجئ في منظومة الإشارات بمنطقة بنها، ما أدى إلى توقف جزئي لحركة القطارات في الاتجاهين.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية لـ"الشروق" إن فرق الصيانة كانت تنفذ عملية تصليح وتحديث لمنظومة الإشارات في بنها صباح اليوم، وهو الأمر الذي احتاج تنفيذه عدة ساعات، وبالتالي انعكس على حركة القطارت التي تباطأت في بعض الأحيان وتوقفت في أحيان أخرى ما أدى إلى اضطراب كبير في عملية التشغيل.

وأضاف المصدر أن متوسط التأخيرات لبعض القطار وصلت إلى نحو 3 - 4 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة حركة التشغيل إلى طبيعتها على الخط، مؤكدا أن فرق الصيانة لازالت تعمل على تصليح العطل وإعادة الإشارات للعمل بشكل كفء وصحيح 100%.

وأشارت إلى أن تأخر القطارات وعدم انتظامها أدى إلى توقف عدد من القطارات داخل المحطات الرئيسية وعلى بعض الخطوط بين المحطات، خاصة في المسافة بين بنها والقاهرة، وهو ما تسبب في حدوث تكدسات على الخط وتأثر انتظام التشغيل بشكل عام.

وأكد المصدر أن هيئة السكك الحديدية دفعت بفرق الصيانة والأطقم الفنية عقب اكتشاف العطل، للعمل على إصلاحه وإعادة تشغيل نظام الإشارات في أقرب وقت ممكن، مع تطبيق إجراءات تشغيل مؤقتة لإعادة الحركة إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات القادمة.