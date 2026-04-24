طوارئ في شركات السياحة لإنهاء إجراءات 36 ألف حاج من ضيوف الرحمن

- عقوبات مشددة للمخالفين.. ومحظورات ضرورية يتجنبها الحجاج أثناء أداء المناسك

أعلنت شركات السياحة المصرية المنظمة للحج هذا العام حالة الطوارئ القصوى لإنهاء كل الإجراءات والتجهيزات الخاصة بـ36 ألف حاج ضمن موسم الحج 1477 هجرية؛ استعدادا لانطلاق الرحلات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام خلال الثلث الأول من شهر مايو المقبل برحلات المستوى البري، تليها رحلات المستوى الاقتصادي طيران، على أن تختتم برحلات الحج فئة الـ5 نجوم.

ومن المقرر أن تنتهي شركات السياحة خلال الأسبوع المقبل من تسليم المسافرين لأداء المناسك جوازات السفر الخاصة بهم وتذاكر الطيران والبرنامج التفصيلي للحج، والذي يشمل كل التفاصيل منذ سفر الحاج وحتى عودته إلى أرض الوطن، والذي يشمل مواعيد السفر والعودة وأسماء وأماكن الفنادق التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، واسم المشرف المرافق للحجاج، وأيضا اسم شركة الطوافة وأرقام التواصل معها.

عقوبات مشددة للمخالفين

وحذرت وزارة السياحة والآثار جميع الشركات المنظمة للحج من مخالفة الضوابط والقواعد الخاصة بالحج السياحي التي أقرتها الوزارة مؤخرا، مؤكدة أن هناك عقوبات مشددة للمخالفين تصل لحد إغلاق الشركة التي ترتكب مخالفات جسيمة في موسم الحج.

وقال أحمد الديري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة للحج أعلنت حالة الاستنفار لإنهاء كل إجراءات الحج لهذا العام مبكرا وتسليم المسافرين لأداء المناسك البرنامج التفصيلي للحج، والذي يشمل كل التفاصيل منذ سفر الحاج وحتى عودته إلى أرض الوطن.

وأضاف الديري أن شركات السياحة تنصح المسافرين للحج بضرورة عدم اصطحاب كميات كبيرة من الطعام، خاصة أنه يتم تقديم وجبتين غذائيتين للحاج يوميا خلال فترة إقامته بمكة المكرمة والمدينة المنورة، و3 وجبات يومية خلال تواجده بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، فضلا عن ضرورة التقليل من المشتريات حتى لا يتعرض لأي مشكلات بمطارات العودة من حيث أوزان الحقيبة، ولاسيما أن غالبية ما يتم شراؤه موجود بمصر.

وأشار إلى أنه تم التشديد على كل المسافرين للحج بعدم التحدث في أية أمور سياسية خلال موسم الحج، وعدم رفع أية شعارات لها طابع سياسي أو ديني أو عرقي، مع ضرورة البُعد عن الازدحام، والحرص على النظافة الشخصية، وإبلاغ المشرف المرافق للرحلة حال تعرضه لأي أزمة صحية.

وتابع أن غالبية شركات السياحة انتهت من حجز تذاكر الطيران لضيوف الرحمن، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران لمستوى الحج الاقتصادي تراوحت بين 45 و60 ألف جنيه، فيما تنطلق أولى رحلات هذا المستوى "طيران" يوم 25 ذي القعدة الجاري، لافتا إلى أن مدة البرنامج الاقتصادي تتراوح بين 20 و25 يوما.

وأشار إلى أن أسعار تذكرة الطيران لحجاج مستوى الـ5 نجوم تبدأ من 90 ألف جنيه، فيما تنطلق أولى رحلات هذا المستوى يوم 2 ذي الحجة المقبل، وتتراوح مدة البرنامج بين 11 و15 يوما.

تأهيل المسافرين لأداء مناسك الحج

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام تنظم حاليا لقاءات للمواطنين المسافرين للحج عبر تطبيق "زووم" مع عدد من الوعاظ والدعاة التابعين لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتعريفهم بالطريقة المثلى لأداء مناسك الحج والرد على كل استفساراتهم في هذا الإطار.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من عقد تلك اللقاءات قبل أيام قليلة من بدء سفر الحجاج هو تأهيل المسافرين روحيا لأداء مناسك الحج، خاصة أن الغالبية العظمى من المسافرين لا يستطيعون أداء مناسك الحج سوى مرة واحدة في العمر، لافتا إلى أن تلك اللقاءات لن تكون الأخيرة، حيث سيتم عقد لقاءات وندوات دينية داخل أماكن إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضا بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، فيما استعانت العديد من الشركات السياحية هذا العام بعدد من الوعاظ والدعاة لمرافقة الحجاج.

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام تعمل على زيادة جودة الخدمات المقدمة للحجاج، موضحا أن العديد منها حجزت لحجاج المستوى الاقتصادي "طيران - بري" أماكن إقامة بمكة والمدينة أعلى من المواصفات التي حددتها وزارة السياحة في الضوابط الخاصة بسكن الحجاج.

خدمات جديدة

وكشف الغمري أن هناك مميزات وخدمات جديدة سيتم تقديمها لحجاج السياحة خلال موسم الحج لهذا العام، لافتا إلى أنه سيتم وللمرة الأولى تفعيل خدمة "حج بلا حقيبة" لضيوف الرحمن، والتي تعني أن الحجاج فور وصولهم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة لن ينتظروا الحقائب الخاصة بهم الموجودة بمخازن الطائرة، حيث سيتم نقلها مباشرة فور هبوط الطائرة إلى الفنادق والعمائر السكنية التي سيقيم بها الحاج أولا سواء بمكة أو المدينة.

وأشار إلى أن هناك ملصقا ستقوم كل شركة بتوزيعه على حجاجها لوضعه على الحقائب مدونا عليه اسم الحاج والشركة واسم الفندق بالسعودية واسم المطوف وأرقام التليفونات، على أن يتأكد المشرفون المرافقون للحجاج من وجود تلك البيانات على الحقائب قبل صعودها للطائرة من المطارات المصرية، موضحا أن تلك الخطوة تيسر على الحجاج وتختصر الوقت الذي كانوا يقضونه في انتظار حقائبهم بصالات الوصول بالمطارات السعودية.