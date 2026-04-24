أعلنت لجنة التحكيم الدولية للدورة الـ61 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية بإيطاليا، الخميس، أنها لن تقوم بتقييم "الدول التي وجَّهت المحكمة الجنائية الدولية إلى قادتها اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى إسرائيل وروسيا.

وأفاد بيان خطي مشترك وقعته رئيسة لجنة التحكيم سولانج فاركاس، والأعضاء زوي بات، وإلفيرا ديانجاني أوسي، ومارتا كوزما، وجيوفانا زابيري، بأن اللجنة "تتحمل مسئولية تجاه الدور التاريخي للبينالي بصفتها منصة تجمع الفن بالقضايا الملحة في زمنه".

و"بينالي" كلمة إيطالية الأصل تعني حدثا يُقام مرة كل سنتين، وتُستعمل غالبا لوصف معارض فنية أو ثقافية دولية.

وذكر البيان: "ستمتنع لجنة التحكيم عن تقييم الدول التي وجَّهت المحكمة الجنائية الدولية إلى قادتها اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، دون ذكر اسمي إسرائيل وروسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرا نيته سحب منحة بقيمة مليوني يورو بسبب السماح لروسيا بالمشاركة في بينالي البندقية.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023 بتهمة "ارتكاب جريمة حرب".