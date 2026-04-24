الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا بعد رحيل أوربان

من المنتظر أن تواجه روسيا عقوبات أوروبية أكثر صرامة عقب هزيمة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لطالما عطل العقوبات على موسكو على مدار السنوات الأخيرة.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، كايا كالاس، على هامش قمة أوروبية في نيقوسيا، اليوم الجمعة، إن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون للموافقة على حزمة التدابير العقابية الحادية عشر التي يفرضها التكتل.

وستتم مناقشة التدابير التي كانت عارضتها المجر، وقالت كالاس: "يجب أن نراجع أيضا الخطوط الحمراء السابقة".

وربما تشمل هذه التدابير عقوبات بحق أفراد من الطبقة فاحشة الثراء في روسيا (الأوليجارش) وممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذين دعموا الحرب في أوكرانيا.

وبنى الاتحاد الأوروبي حزمته العشرين من العقوبات الأوروبية أمس الخميس، بعدما رفع أوربان، حليف الكرملين، اعتراضه المستمر منذ شهور بعد أيام من خسارته في الانتخابات البرلمانية في البلاد، لينتهي بذلك حكمه الممتد على مدار 16 عاما.

وتهدف مجموعة التدابير إلى زيادة خفض الإيرادات الروسية من بيع الغاز والنفط.