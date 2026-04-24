ماكرون يصر على أن مشروع الطائرات المقاتلة الأوروبي لم يفشل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن مشروع الطائرات المقاتلة الفرنسية الألمانية المشتركة المتعثر "إف.سي.إيه.إس" لم يفشل، وسط مخاوف بشأن احتمال انهيار برنامج القتال الجوي المستقبلي.

وبسؤاله في قمة غير رسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي في قبرص حول ما إذا كان مشروع (إف.سي.إيه.إس) الذي يشمل أيضا إسبانيا قد فشل، قال ماكرون "لا على الإطلاق".

وأضاف أنه أجرى محادثات بناءة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول هذه القضية.

وقال ماكرون، إن وزارتي الدفاع في الدولتين مكلفتان بالعمل في مختلف المجالات والقضايا خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن ذلك لا يشمل فحسب نظام (إف.سي.إيه.إس) لكن الأمن الأوروبي ككل.

وأضاف أن "أوروبا لم تحتاج على الإطلاق وحدة واستقلال أكبر وسيادة أكبر كما هي الآن".

ومن المقرر أن يدخل مشروع الطائرات المقاتلة الفرنسية الألمانية المشتركة المضطرب (إف.سي.إيه.إس) العمليات في عام 2040 وطائراته مصممة للتحليق بالتزامن مع الطائرات المسيرة لتحل في نهاية المطاف محل طائرات يوروفايتر الألمانية ورافال المقاتلة الفرنسية.