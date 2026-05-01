طرح البوستر الرسمي لفيلم Dogs 7 وانطلاقه في السينمات 27 مايو

طرحت الشركة الموزعة لفيلم "Dogs 7" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتضمن البوستر بطلا العمل الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

الفيلم من بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وقصة المستشار تركي عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA"، بالتعاون مع فريق "Big Time Creative"، بينما تولى كتابة السيناريو والحوار الكاتب محمد الدباح، أما الإخراج فكان من نصيب الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين سبق لهما المشاركة في إخراج الجزء الأحدث من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة "Bad Boys: Ride or Die".

تدور أحداث فيلم "Dogs 7" حول ضابط الإنتربول "خالد العزازي"، الذي ينجح في الإيقاع بـ"غالي أبو داود"، أحد أخطر العناصر المنتمية إلى منظمة دولية سرية تُعرف باسم "Dogs 7"، وبعد مرور عام على سجن "غالي"، تعود المنظمة إلى نشاطها الإجرامي من جديد، وتبدأ في تهريب وترويج مخدر شديد الخطورة يُعرف باسم "Pink Lady"، يستهدف منطقة الشرق الأوسط.

وأمام تصاعد التهديد، يجد "خالد" نفسه مضطرا للتعاون مع "غالي"، على الرغم من ماضيه الإجرامي، في مهمة سرية تمتد عبر عدة مدن حول العالم، بهدف تعقب بقية عناصر الشبكة ووقف انتشار المخدر، وعلى الرغم من الصراع والتوتر الدائم بين الطرفين، فإن شراكتهما المعقدة، القائمة على المنافسة والدهاء، تتحول إلى ثنائي استثنائي في مواجهة واحدة من أخطر المنظمات الإجرامية الدولية.