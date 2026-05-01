مراسل أكسيوس: إيران سلمت باكستان ردها على التعديلات الأمريكية لمسودة إنهاء الحرب

نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، عن مصدر إقليمي قوله إن إيران نقلت ردها على التعديلات الأمريكية لمسودة اتفاق إنهاء الحرب؛ إلى الولايات المتحدة، يوم الخميس، عبر وسطاء باكستانيين.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن الوسطاء في باكستان "يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق عادل لا يزال ممكنا" بين إيران والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن "الكرة الآن في ملعب طهران".

ويداهم الوقت الأطراف، إذ يُتوقع أن يكون، الجمعة، الموعد النهائي لتلقي باكستان المقترح الإيراني المعدّل، بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نسخة سابقة، بحسب سي إن إن.

ورغم جهود إسلام آباد المكثفة للوساطة، شهد هذا الأسبوع تصعيدا في التهديدات والتصريحات من الجانبين الأمريكي والإيراني.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين مطلعين قولهم، إن التكلفة الحقيقية لحرب إيران تقترب من 50 مليار دولار، أي نحو ضعف التقدير العلني الذي قدّمه البنتاجون.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، يوم الأربعاء، قدّر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين تكلفة العمليات العسكرية في إيران بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل بالكامل خسائر المعدات أو الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية الأمريكية، بحسب شبكة الشرق السعودية.