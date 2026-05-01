جيش الاحتلال الإسرائيلي: تدمير أكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه قصف ودمر أكثر من 40 موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا للبيان الصادر عن جيش الاحتلال، شملت هذه المواقع مراكز قيادة كان ينشط فيها عناصر حزب الله لإدارة وتطوير هجمات ضد القوات الإسرائيلية وإسرائيل، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه اعترض ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله، فيما لا تزال نتائج محاولة اعتراض طائرة خامسة قيد المراجعة.

وذكر جيش الاحتلال أن طائرة مسيرة واحدة تجاوزت الحدود وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة "روش هانيكرا" (رأس الناقورة)، بينما تم اعتراض 3 طائرات أخرى فوق جنوب لبنان قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه طائرة مسيرة أخرى يشتبه بأنها تابعة لحزب الله، رصدت فوق منطقة في جنوب لبنان حيث تنتشر القوات الإسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن نتائج عملية الاعتراض الأخيرة لا تزال قيد التحقق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وقف إطلاق النار في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون.

وجرى تمديد وقف اطلاق النار في 23 من نفس الشهر، غير أن الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله مستمرة. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في جنوب لبنان.