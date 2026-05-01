هاجم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، فلسطينيا في منطقة واد الرخيم بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا مركبته وحفارا في ملكيته.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن إسرائيليين من مستوطنة سوسيا، اعتدوا على الفلسطيني أحمد نصر عربد الدعاجنة، قبل أن يقدموا على إحراق مركبته، إضافة إلى إحراق حفّار، ما أدى لأضرار مادية.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية في جنوب الخليل.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.