ضبط شخصين بتهمة التعدي على كلب بالضرب حتى نفوقه بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين بتهمة التعدي على كلب بالضرب بكرسي، ما أدى لنفوقه بالشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدي على كلب بالضرب، ما أدى إلى نفوقه بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مالك فترينة لبيع السجائر، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 20 أبريل الجاري حال تواجدهما بمحل عملهما، حيث تلاحظ لهما أعراض مرض على الكلب، فقاما بالتعدي عليه بكرسي خشبي، ما أدى إلى نفوقه، لخشيتهم من انتقال العدوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع إدارة الطب البيطري.