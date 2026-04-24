نائب بحزب الله: اتفاق وقف النار لا معنى له مع استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية

قال النائب عن حزب الله اللبناني علي فياض، اليوم ‌الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لا معنى ⁠له في ضوء استمرار "الأعمال العدائية" الإسرائيلية.

ويمثل بيان فياض أول رد من الجماعة على تمديد وقف ‌إطلاق ⁠النار لمدة 3 أسابيع الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ⁠أمس الخميس.

وقال فياض إن الجماعة لها الحق ⁠في الرد على الهجمات الإسرائيلية على ⁠أهداف لبنانية.

وقال ترامب، الخميس، إنه سيجري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال"، أن القرار جاء بعد اجتماع عقد الخميس في المكتب البيضاوي، وحضره كل من الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالإضافة إلى سفير أمريكا لدى لبنان ميشال عيسى.

وشدد ترامب في منشوره على أن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "أتطلع في المستقبل القريب إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس لبنان، جوزيف عون".