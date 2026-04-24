الإمارات: انطلاق طائرة إغاثة بـ100 طن مساعدات لغزة ضمن جسر حميد الجوي

انطلقت اليوم الجمعة من مطار الشارقة الدولي، طائرة إغاثة تضم أكثر من 100 طن من المساعدات والمواد الغذائية الأساسية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، ضمن حملة الإغاثة لمبادرة "جسر حميد الجوي" وذلك بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" في إطار الجهود الإنسانية للإمارات.

وقال منسق عمليات الإغاثة لعملية "الفارس الشهم 3" حمود سعيد العفاري، إن الطائرة الجديدة تتزامن مع فعالية العرس الجماعي "ثوب الفرح 2" الذي يزف أكثر من 300 عريس في القطاع، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح أن رحلة الإغاثة لمبادرة "جسر حميد الجوي" انطلقت بتوجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، دعما للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم كل أشكال الدعم الضرورية لتخفيف معاناة السكان في القطاع.

وإضافة إلى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع، قامت الإمارات بعمليات إجلاء لمرضى ومصابين للعلاج في الإمارات.

وخلفت الحرب دمارا هائلا للبنية التحتية والمباني والمستشفيات وبلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بداية الحرب 72336 فيما بلغ عدد المصابين 172213.