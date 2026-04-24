البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان السبت لإجراء محادثات مع إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غدًا السبت، إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران بشأن وضع حد للحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز: "أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى باكستان صباح غد لإجراء محادثات مع ممثلين عن الوفد الإيراني".

وأضافت أنه من غير المتوقع هذه المرة أن يكون نائب الرئيس جيه دي فانس على متن هذه الرحلة، وفق وكالة فرانس برس.

فيما يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد، وسط ترقب لاستئناف قريب للمحادثات مع واشنطن، حيث أفادت مصادر بوجود فرق أمنية أمريكية في باكستان لتمهيد الطريق لجولة مفاوضات جديدة.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى إسلام آباد الجمعة لإجراء محادثات بشأن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفادت بأن عراقجي "سيبدأ جولة إقليمية مساء الجمعة، يزور خلالها إسلام آباد ومسقط وموسكو".

وأضافت أن "الهدف من هذه الزيارة هو إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة التطورات الجارية في المنطقة، واستعراض الوضع المتعلق بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران".