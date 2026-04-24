ترامب: حضور بوتين قمة مجموعة العشرين قد يكون مفيدا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقف إيجابي بشكل عام تجاه احتمال حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقبلة في ميامي في ديسمب القادم.

وقال ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين اليوم الجمعة: "سيكون ذلك على الأرجح مفيدا جدا". وأضاف أنه كان يعتبر دائما استبعاد روسيا من مجموعة الثماني فكرة غير صائبة.

ولا تزال روسيا، من الناحية الرسمية، عضوا في مجموعة العشرين، إلا أن بوتين حضر آخر قمة لها شخصيا في عام 2019. وتضم المجموعة 19 دولة صناعية وناشئة رائدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مسئولين حكوميين، بأن الحكومة الأمريكية تعتزم دعوة روسيا، وإن كان لم يتم توجيه أي دعوة رسمية لها حتى الآن.

وفي غضون ذلك، أشار ترامب إلى أن توجيه الدعوة لا يعني بالضرورة أن بوتين سيحضر فعليا.

وفي موسكو، أبقى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الباب مفتوحا أمام احتمال حضور بوتين.

وقال بيسكوف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "تاس"، إن "الرئيس بوتين قد يتوجه إلى ميامي كممثل لإحدى دول مجموعة العشرين، وقد لا يفعل ذلك، وربما يذهب ممثل آخر عن روسيا."

وأضاف بيسكوف، أن موسكو ستكون ممثلة بشكل كاف في القمة في جميع الأحوال، نظرا لما توليه من أهمية كبيرة لمجموعة العشرين.