يونيسف: وضع الأطفال في لبنان شديد الخطورة وعدد كبير منهم قُتلوا وأصيب المئات

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في لبنان، ماركو لويجي كورسي، إن وضع الأطفال في لبنان «شديد الخطورة» ويتدهور باستمرار منذ تصعيد النزاع في مارس 2026، مشيرا إلى أن «عددا كبيرًا من الأطفال قُتلوا وأصيب المئات»، بينما نزح مئات الآلاف منهم في «أزمة حقوقية».

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» أن الأطفال النازحين يفتقرون إلى الملاجئ والمنازل الملائمة بعدما أُجبروا على المغادرة دون مقتنياتهم نتيجة أوامر الإخلاء الإسرائيلية، لافتا إلى أن هؤلاء الأطفال يعيشون النزوح المتكرر للمرة الثانية خلال 18 شهرًا.

وأوضح أن عدد النازحين من الأطفال تجاوز 390 ألف طفل، منوها أن العديد منهم خسروا أفراد عائلاتهم ويفتقدون للرعاية الأساسية.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل على معالجة الاحتياجات الفورية المتعلقة بالمياه والنظافة، بالإضافة إلى تكثيف جهود الدعم النفسي عبر أخصائيين وأطباء لمساعدة الأطفال وعائلاتهم على التعامل مع «كابوس» النزوح.

وأشار إلى أن وجود الملاجئ في مناطق قريبة من القصف يتسبب في حالة من التوتر والقلق والاضطراب لدى الأطفال، موضحا أن محاولات بعض العائلات العودة إلى منازلهم في الجنوب والشرق تصطدم بتدهور الوضع الأمني وتدمير المنازل.

وأكد أن تحرك القوافل الإغاثية والأطقم الطبية يواجه صعوبات ومخاطر أمنية كونها تمر بمناطق لا تزال تشهد توترات، موضحا أن تعذر الوصول لبعض المناطق يدفع المنظمة للتوقف والعودة إليها في وقت لاحق.