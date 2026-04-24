قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة السورية وتعتقل مدنيا

توغلت قوات إسرائيلية، الجمعة، في إحدى قرى الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، واعتقلت أحد الأهالي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قوة للاحتلال (الإسرائيلي) مؤلفة من عدة آليات عسكرية، توغلت في قرية أم العظام، وداهمت عددا من منازل الأهالي، واعتقلت أحدهم، قبل أن تنسحب دون معرفة أسباب الاعتقال".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية على الحادثة، التي تأتي في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للبلد العربي، كما لم توضح تل أبيب دوافع الاعتقال.

وقبل أيام، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في حوار مع الأناضول، إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على التواجد في الأراضي السورية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.