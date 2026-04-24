أعلن لبنان، الجمعة، إحصاء 8 شهداء و12 مصابا بآخر 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2491 شهيدا و7 آلاف و719 جرحى منذ 2 مارس الماضي.

جاء ذلك في تقرير عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة.

ويأتي هذا الإحصاء وسط استمرار خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، الذي بدأ في 17 أبريل الجاري.

وبحسب مصادر ميدانية ووسائل إعلام محلية، تواصل الجهات المختصة عمليات انتشال جثامين ضحايا سقطوا قبل سريان وقف إطلاق النار، فيما تعود زيادة أعداد الجرحى إلى تحديثات في البيانات وتلقي بلاغات جديدة عن إصابات وقعت خلال الأيام الماضية.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة المنشورة، الخميس، تشير إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2483 شهيدا و7 آلاف و707 جرحى منذ 2 مارس.

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، إلا أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين في مواقع استُهدفت سابقا بالقصف، خصوصا في جنوب لبنان.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن، في وقت لاحق الخميس، جولة ثانية من مباحثات تمهيدية بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء، في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ اندلاع الحرب الراهنة، إلى جانب احتلالها أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، ورفضها الانسحاب منها أو القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.