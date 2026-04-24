رئيس أركان جيش الاحتلال يعين رئيسا جديدا للمنطقة الوسطى المسئولة عن الضفة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن توجه لدى إيال زامير لتعيين اللواء دادو بار خليفا قائدًا جديدًا للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، المسئولة عن الضفة الغربية، خلفًا للقائد الحالي آفي بلوت.

وأفادت التقارير بأن رئيس الأركان رفع توصيته الرسمية إلى المستوى السياسي، في انتظار المصادقة النهائية من قبل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ويشغل بار خليفا حاليًا منصب رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش، وسبق له تولي قيادة اللواء الجنوبي في قطاع غزة، ما أكسبه خبرة في التعامل مع مناطق الاحتكاك المعقدة.

ويرى مراقبون أن اختيار بار خليفا، المنتمي لتيار الصهيونية الدينية والمقيم في إحدى المستوطنات، قد يستهدف تهدئة التوتر القائم بين قيادة الجيش وقادة المستوطنين في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التوصية في ظل تقارير استخباراتية تحذر من تصاعد ما يُعرف بـ"الإرهاب اليهودي" والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وهي ملفات اصطدم بها القائد الحالي آفي بلوت بشكل مباشر خلال الأشهر الماضية.

ومن المتوقع أن يلعب الوزير بتسلئيل سموتريتش دورًا مؤثرًا في حسم القرار، نظرًا لتدخله في إدارة شئون المستوطنين بالضفة الغربية وصلاحياته داخل وزارة الجيش.

وفي حال اعتماد التعيين، سيتولى بار خليفا مهامه في واحدة من أكثر المناطق توترًا، مع تصاعد العمليات العسكرية في مدن شمال الضفة الغربية، بالتوازي مع توسع استيطاني متسارع في مختلف المناطق.