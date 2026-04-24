البيت الأبيض: إحراز تقدم من جانب إيران في مفاوضات البلدين

أعلنت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لمست إحراز تقدم من الجانب الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات بين البلدين.

وأعربت، في تصريحات صحفية، عن أمل واشنطن في تحقيق مزيد من التقدم خلال محادثات مطلع الأسبوع، مشيرة إلى أن إيران تواصلت وطلبت عقد اجتماع مباشر، وفق ما نقلته الوكالة القطرية.

وكشفت أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، سيتوجهان إلى باكستان غدًا السبت لإجراء محادثات مع إيران.

وأضافت أن جميع الأطراف ستكون على استعداد للتوجه إلى باكستان إذا لزم الأمر، موضحة أن ويتكوف وكوشنر سيسبقان ذلك برفع تقرير إلى الرئيس ونائب الرئيس وبقية أعضاء الفريق.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات الباكستانية بأنه من المتوقع وصول عباس عراقجي إلى العاصمة إسلام آباد في وقت لاحق من اليوم، لبحث مقترحات تتعلق باستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة.

وكان جيه دي فانس قد أعلن في 12 من الشهر الجاري أن جولات المفاوضات المكثفة مع الوفد الإيراني في إسلام آباد، والتي استمرت نحو 21 ساعة، لم تُفضِ إلى اتفاق، مشيرًا إلى وجود "نواقص واضحة" في مسار المحادثات.