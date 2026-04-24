محكمة ألمانية تقضي بسجن أحد مؤيدي حزب الله نَشَر فيديوهات تظهر أسلحة

قضت محكمة ألمانية، الجمعة، بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بحق أحد مؤيدي حزب الله اللبناني بتهمة حيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، ونشر تعليقات ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الحزب.

وقبل ذلك برأت المحكمة المتهم البالغ 30 عاما، من تهمة القتال فعليا في صفوف حزب الله والانتماء إليه، وفق شبكة فرانس برس.

وحكمت عليه المحكمة في برلين بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مقاطع فيديو صُوِّرت خلال زيارة إلى لبنان عام 2023.

وظهر في المقاطع المصورة المتهم وهو يحمل بنادق وصواريخ مضادة للدبابات، ويشارك في تدريب على الرماية.

وخلصت المحكمة إلى أنه نشر أيضا مقاطع فيديو دعائية، وعرض رموزا لحزب الله، كالأعلام والأوشحة.

إلا أن المحكمة أشارت إلى أن مقاطع الفيديو المذكورة تُظهر أن المتهم لم يتلقّ أي تدريب على استخدام الأسلحة، وأنه تصرف بطريقة "غير احترافية إلى حد ما".

ورأت المحكمة أن ادعاءاته السابقة بالقتال في صفوف حزب الله، كانت مختلقة بهدف إثارة إعجاب أصدقائه.

وتعتبر ألمانيا حزب الله "منظمة إرهابية شيعية"، وحظرت في 2020 أي نشاط له على أراضيها.