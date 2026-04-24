محكمة استئناف أمريكية تقضي بعدم قانونية حظر ترامب للجوء على الحدود

قضت محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونية حظر الرئيس دونالد ترامب للجوء على الحدود، مؤيدةً بذلك حكم محكمة أدنى درجة.

وأوقفت المحكمة اليوم الجمعة، العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والمتعلق بتعليق منح اللجوء للمهاجرين على الحدود، وهو أحد الركائز الأساسية في خطة الرئيس الجمهوري لتشديد إجراءات الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

واعتبرت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا أن قوانين الهجرة تمنح الأشخاص الحق في التقدم بطلبات اللجوء عند الحدود، وأن الرئيس لا يمكنه الالتفاف حول ذلك.

وخلصت الهيئة إلى أن قانون الهجرة والجنسية لا يخوّل الرئيس إبعاد المدّعين "بإجراءات يبتدعها بنفسه"، ولا يسمح له بتعليق حقهم في التقدم للجوء، ولا بتقليص الإجراءات المخصصة للنظر في ادعاءاتهم المتعلقة بمكافحة التعذيب.