نائب رئيس إيران: أي اعتداء على منشآتنا النفطية سيقابل باستهداف مماثل بالسعودية

قال إسماعيل سقاب أصفهاني، نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده ستضرب المنشآت النفطية في السعودية حال تعرضت منشآتها النفطية لأي استهداف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، خلال مشاركته في احتجاج شعبي بالعاصمة طهران، ضد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، فيما لم يصدر على الفور تعليق سعودي.

وحذر المسئول الإيراني من تداعيات التهديدات الأمريكية بضرب البنية التحتية النفطية لإيران.

وأضاف أن "قائمة الأهداف الإيرانية محددة بوضوح"، وتقوم في مستوياتها الأولى على مبدأ "السن بالسن والعين بالعين".

ومضى أصفهاني قائلا: "في حال استهداف أي من آبار النفط الإيرانية، سيتم استهداف أحد المنشآت النفطية في السعودية، وسيكون الرد لازما ومناسبا".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنى التحتية في إيران بما في ذلك منشآت الطاقة، وذلك في حال لم تستجب طهران لـ"المطالب الأمريكية".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وردت طهران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما استهدفت ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.