نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الجمعة، عن مصادر باكستانية وإيرانية قولها إن إيران سترسل وفدا إلى باكستان لإجراء محادثات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيكون هناك أي مشاركة أمريكية.

فيما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن مصادر حكومية إيرانية وباكستانية، أن كبار القادة الإيرانيين سيصلون إلى باكستان يوم الجمعة أو السبت، وذلك وسط ترقب عالمي وانتظار موافقة طهران على الجولة الثانية من محادثات السلام مع الولايات المتحدة.

وأوضح مصدر إيراني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقود الوفد المتجه إلى إسلام آباد، الذي من المقرر أن يصل قرابة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

ولم يتضح فورًا ما إذا كانت هذه الزيارة تشير إلى أن جولة ثانية من المحادثات باتت وشيكة.

وأجرى كبار القادة الباكستانيين اتصالًا هاتفيًا رسميًا مع نظرائهم الإيرانيين، اليوم الجمعة، لبحث وقف إطلاق النار الجاري، في ظل تعثر خطط المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال التليفزيون الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير خارجية باكستان إسحاق دار، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، لبحث التطورات الإقليمية والقضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بتدوينة على صفحته بمنصة إكس إن "وقف إطلاق النار الكامل" لن يكون ذا معنى إلا إذا لم يُقوَّض بحصار بحري، وعمليات إسرائيلية على جبهات متعددة.

وكتب قاليباف: "لا جدوى من وقف إطلاق النار الكامل إلا إذا لم يُنتهك بحصار بحري واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وعندما يتوقف التحريض الصهيوني على الحرب على جميع الجبهات".

وأضاف: "إعادة فتح مضيق هرمز مستحيلة مع الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار"، كما رفض المشرّع الإيراني، الذي قاد الجانب الإيراني في آخر مفاوضات مع الولايات المتحدة، فكرة أن الضغط سيُجبر إيران على تقديم تنازلات، وكتب: "لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالترهيب. السبيل الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني".