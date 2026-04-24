إيران: مطار الخميني يستأنف رحلاته الخارجية اعتبارا من السبت

أعلن مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران، استئناف الرحلات الخارجية اعتبارا من غد السبت، عبر رحلات إلى إسطنبول التركية ومسقط العمانية.

وفي 28 فبراير الماضي، أغلقت المطارات في إيران على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف المطار في بيان، الجمعة، أن رحلات إسطنبول ومسقط ستنظم عبر شركات "إيران إير" و"ماهان للطيران" و"إيران إير تور" و"سبهران للطيران"، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأوضح البيان أنه سيتم تحديث جدول الرحلات في الأيام القادمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وخلال الحرب التي استمرت 40 يوما، تعرضت مطارات في إيران لضربات أمريكية إسرائيلية.

ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في إيران جنوب طهران، ويعد البوابة الجوية الأساسية للرحلات الدولية والشحن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.