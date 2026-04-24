ضبط شخص غير متزن يروع المواطنين في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص غير متزن يروع المواطنين في القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بترويع المواطنين وممارسة أعمال البلطجة بأحد الشوارع بالقاهرة، وتظهر عليه علامات عدم الاتزان.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وتبين كونه غير متزن نفسيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.