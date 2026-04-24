مصادر لـ الشروق: جهود مكثفة لإقرار هدنة إنسانية في السودان لمدة 90 يومًا

- مصادر: مشاورات مستمرة لحسم الطرح الأمريكي بشأن هدنة السودان.. والقاهرة تضع ملاحظاتها بشأن هذا الطرح

- بكري الجاك لـ "الشروق": مشاورات مع الآلية الخماسية لعقد اجتماع قريبا لتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن هناك جهود حثيثة خلال الفترة الحالية للآلية الرباعية للتوصل إلى هدنة إنسانية بكافة أنحاء السودان في القريب العاجل، ومدتها 90 يوما، ولكن لاتزال هناك العديد من القضايا الجارى مناقشتها حول عدد من النقاط التى تضمنها الطرح الأمريكي.

وأضافت المصادر لـ"الشروق" أن زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية، مسعد بولس، إلى القاهرة منذ أيام، التي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، ناقشت رؤية القاهرة بشأن سبل تحقيق الهدنة في السودان وفرص تعزيز نجاح إقرار الهدنة، وتناولت كذلك الجهود المبذولة في إطار الآلية الرباعية كأحد المسارات المعنية بالسودان.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى كلا من السعودية وسلطنة عمان جاءت في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز فرص السلام في السودان.

وأوضحت المصادر أنه بالرغم من مرور الوقت على ما تم إقراره في منبر جدة التفاوضي بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" عقب الحرب مباشرة، والمستجدات الميدانية، إلا أنه يمكن الاعتماد على عدد من البنود التي صدرت في اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بمنبر جدة في مايو 2023، لاسيما أن السعودية عضوا أساسيا في الآلية الرباعية وجهودها مستمرة نحو إنهاء الحرب في السودان بالتعاون مع شركائها في الإقليم.

وأكدت المصادر أن القاهرة تتطلع إلى إقرار الهدنة قريبا، ووقف مستدام لإطلاق النار في السودان، وفتح المسارات الإنسانية ثم إطلاق عملية سياسية، وهذا يُعد الطرح الأمثل، لاسيما أن الحوار السياسي إذا تم عقده في أجواء طبيعية دون حمولات الحرب سيكون مخرجاته جيدة، مؤكدا أن القاهرة تواصل جهودها على المسار السياسي للدفع نحو إطلاق عملية سياسية، حيث يتم تبادل الأراء والتنسيق مع الآلية الخماسية للسودان، والتي تضم "الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيجاد، الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي".

في سياق متصل، قال بكري الجاك، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية والديمقراطية "صمود"، إن هناك مشاورات مع الآلية الخماسية لعقد اجتماع خلال الشهر المقبل لمناقشة تكوين اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان مقرر عقده في ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيله، ولكن عقب مستجدات الأحداث واجتماعات أديس أبابا الأخيرة ومؤتمر برلين، تجدد النقاش حول تشكيل تلك اللجنة، ولكن لم تصل لنا دعوات رسمية حتى الوقت الراهن.

وأكد الجاك لـ"الشروق" أن التواصل مع الجيش السوداني لم ينقطع، ولكن ليس هناك تقدم ملموس في الخطوات حتى الآن، مضيفا أن صمود قدمت رؤيتها بشأن العملية السياسية ومرحلة ما بعد وقف إطلاق النار لكل من الآليتين الرباعية والخماسية، مضيفا: "نحن مستعدون للانخراط في عملية سياسية ولكن مع تهيئة الأجواء وإنهاء الحرب.

وأضاف أنه برغم إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس عن دعوة لحوار وطني شامل بحلول نهاية الشهر المقبل، لم نتلقى دعوات رسمية بشأن تلك الدعوة.

فيما قالت مصادر سودانية لـ"الشروق" أن رئيس الوزراء السوداني سيبدأ جولة خارجية قريبا، للترويج بشأن مبادرة السلام التي طرحها في فبراير الماضي، حيث أعلن أنها مبادرة سلام سودانية تتكامل مع كل المبادرات السابقة من بينها المبادرة السعودية الأمريكية.

وفي يناير الماضي، قدمت السعودية والولايات المتحدة مقترح لإنهاء الحرب على مقاربة تدريجية تبدأ بإعلان هدنة إنسانية، تعقبها مرحلة لوقف الأعمال العدائية، وصولا إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع.