رئيس قبرص: تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع مصر يعزز الاستقرار والأمن

أشاد رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، بتوقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية مع مصر.

وكتب كريستودوليدس عبر حسابه على منصة إكس: «توقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين قبرص ومصر يشكل علامة سياسية بارزة وترقية جوهرية للعلاقات الممتازة بالفعل بين البلدين».

وأضاف: «تمر العلاقة بين قبرص ومصر إلى مستوى أكثر نضجًا، مؤسسيًا راسخًا واستراتيجيًا منظمًا، مع إطار تعاون واضح، وتنسيق سياسي أكثر نظامية، وآفاق محددة للتنفيذ».

وتابع: «تحمل هذه التطورات بصمة الخيار الاستراتيجي للرئيس خريستودوليديس للاستثمار بشكل ثابت في تعميق العلاقات لجمهورية قبرص مع دول رئيسية في المنطقة، مما يعزز دور قبرص كشريك موثوق ويمكن التنبؤ به في شرق المتوسط».

واستكمل: «يمنح الإعلان عمقًا جديدًا للتعاون بين قبرص ومصر في مجالات حاسمة، مثل الطاقة، والاقتصاد، والأمن، والدفاع، والربط، والتعليم، والتواصل بين الشعبين».

وصرح رئيس قبرص: «في فترة من التحديات الجيوسياسية المعقدة، يساهم تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين قبرص ومصر في الاستقرار والأمن والقابلية للتنبؤ في المنطقة الأوسع».

وختم بالقول: «بالنسبة لجمهورية قبرص، يؤكد توقيع الإعلان سياسة خارجية مخططة، مستمرة، وذات نتائج ملموسة.. سياسة تعزز موقع بلادنا وتبرز الدور النشط لقبرص في تشكيل التطورات الإقليمية».