وزير الدفاع الأمريكي: الحصار على موانئ إيران مستمر وحاملة طائرات ثانية في الطريق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الجمعة، أن الحصار المفروض على موانئ إيران "سيستمر طالما دعت الحاجة"، وأن حاملة طائرات ثانية ستنضم إلى الحصار خلال أيام قليلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في البنتاجون (مقر وزارة الدفاع)، لهيجسيث، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حول آخر التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، وكذلك الوضع الراهن لما وصفته الولايات المتحدة بـ"عملية الغضب الملحمي".

وزعم هيجسيث، أنهم "سيطروا" على مضيق هرمز بتفويض من الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وقال: "المهم هو النتيجة. لن تتمكن إيران أبدا من امتلاك قنبلة نووية. الخيار يعود إليهم، لكن الوقت لا يعمل لصالحهم في ظل هذا الحصار"، بحسب ادعائه.

وأضاف هيجسيث، أنه في حال قيام إيران بزرع ألغام بحرية أو تهديد السفن التجارية الأمريكية أو القوات الأمريكية بأي شكل، فسيتم إطلاق النار على هذه العناصر دون تردد.

- السماح بمرور 34 سفينة

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أنه حتى اليوم، تم السماح بمرور 34 سفينة غير مرتبطة بإيران عبر مضيق هرمز، وأن سفنا أخرى عبرت أيضا خلال الليل.

وأضاف أن "حاملة طائرات ثانية ستنضم إليه (الحصار) خلال أيام قليلة. هذا الحصار المتوسع بات الآن ذا بُعد عالمي".

وشدد هيغسيث، على أن أوروبا تستفيد من مضيق هرمز، وبالتالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها لضمان فتحه بالكامل.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين، إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية مستمر بشكل صارم.

وأضاف كين: "نطبق هذا الحصار بشكل شامل على أي سفينة تابعة لأي دولة تدخل إلى الموانئ الإيرانية أو تغادرها".

وأردف: "حتى الآن، هاجمت إيران 5 سفن تجارية كانت قد استولت عليها؛ اثنتان منها كانتا تحاولان عبور المضيق، من بينها سفن كانت إيران نفسها قد سمحت لها بالمرور".

كما أشار كين، إلى أن سفينة تُدعى "توسكا" تم احتجازها أثناء محاولتها خرق الحصار الأمريكي وعبور المضيق، حيث سيطرت عليها الولايات المتحدة.

وفي 20 أبريل الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ بدء الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها في 13 من الشهر نفسه، أصدرت القوات الأمريكية تعليمات لـ27 سفينة بالعودة أو التوجه إلى أحد الموانئ الإيرانية.

يشار إلى أن ترامب، أعلن، عقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات مع إيران في باكستان، بدء فرض حصار على مضيق هرمز.

كما أعلن، الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران بناءً على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها، دون تحديد مدة زمنية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.