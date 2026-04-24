البنك المركزي الأوروبي يعقد شراكات جديدة لإطلاق اليورو الرقمي

يواصل البنك المركزي الأوروبي المضي قدما في جهوده لإطلاق اليورو الرقمي عبر إقامة شراكات جديدة.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، اليوم الجمعة، أنه وقع اتفاقيات مع 3 شركات ومبادرات بهدف تسهيل المدفوعات المستقبلية باستخدام اليورو الرقمي.

وتشمل هذه الشراكات كلا من مبادرة التعاون الأوروبي لمدفوعات البطاقات، وجمعية "نيكسو ستاندردز" غير الربحية ومقرها بروكسل، ومبادرة "مجموعة برلين."

وحتى الآن، لا يوجد معيار مفتوح متاح على نطاق عام في أوروبا يحظى بدعم جميع أجهزة الدفع الطرفية.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن الوضع الحالي يتمثل في اعتماد على معايير مملوكة لأنظمة بطاقات دفع دولية ومحافظ رقمية عالمية، وتهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من المعايير التقنية القائمة لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام اليورو الرقمي.

وقال مدير البنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، الذي يرأس فريق العمل المعني باليورو الرقمي، إن البنك عازم على ضمان توافق اليورو الرقمي مع المعايير الأوروبية القائمة، والتي يمكن للقطاع الخاص أيضا استخدامها.

وأوضح أن الهدف يتمثل في إتاحة بديل أوروبي مجاني، وتيسير دخول الشركات الأوروبية الجديدة الموفرة للخدمة إلى السوق، ومنح التجار وشركات توفير خدمات الدفع قدرا من اليقين بشأن استثماراتهم.

ويعمل البنك المركزي الأوروبي منذ عدة سنوات على تطوير نسخة رقمية من العملة الأوروبية الموحدة، والهدف منها أن تكون مكملة للعملة النقدية وليست بديلة عنها.