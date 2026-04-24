العثور على سم فئران بأغذية أطفال بـ3 دول أوروبية

كشف ممثلو الادعاء العام في النمسا، الذين يتابعون قضية ابتزاز شركة أغذية الأطفال الألمانية "هيب"، أن إحدى العبوات الملوثة احتوت على 15 ميكروجراماً من سم الفئران.

وبحسب الشرطة، تم العثور على 5 عبوات أغذية أطفال محتوية على سُم الفئران، موزعة بين النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وقالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في أيزنشتات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، إنه سيتم إجراء فحص خاص بالسموم في غضون الأيام المقبلة، لتحديد كيفية تأثير هذه الكمية على الرضع أو الأطفال الصغار.

وأكدت المتحدثة أن هذه الكمية تشير فقط إلى ما تم ضبطه داخل النمسا، ولا تعكس شيئاً عن محتوى عبوات شركة "هيب" المسمومة التي تم العثور عليها في كل من جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

ولم يكشف مكتب الادعاء العام عن نوع سم الفئران الذي تم اكتشافه.

وأوضح خبراء من مركز المعلومات السُمّية النمساوي في فيينا، وخبراء من خط الطوارئ الخاص بالتسمم في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، في تصريحات لـ(د ب أ)، أنه من المستحيل تقييم خطورة الكمية التي تم العثور عليها دون معرفة المادة الفعلية المستخدمة بدقة.

وكان شخص مجهول الهوية قد حاول ابتزاز شركة "هيب"، وذلك بوضع سم الفئران في بعض منتجاتها.