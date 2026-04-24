ميرتس يقترح توثيق العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

طرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أفكارا حول كيفية تعزيز أوكرانيا لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تعمل فيه كييف على الانضمام إلى التكتل.

وقال ميرتس، اليوم الجمعة، عقب محادثات استمرت يومين مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين في قبرص، إن "من الواضح للجميع أن انضمام أوكرانيا الفوري إلى الاتحاد الأوروبي غير ممكن بطبيعة الحال".

ويسعى ميرتس إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي على "استراتيجية ما قبل الانضمام لأوكرانيا، على أن تفضي في نهاية المطاف إلى العضوية الكاملة."

وأوضح: "نحتاج إلى خطوات مرحلية على طول الطريق."

وأضاف ميرتس، أن أوكرانيا يمكن أن تشارك، على نحو محتمل، في قمم الاتحاد الأوروبي وفي اجتماعات البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، دون أن تتمتع بحق التصويت.

وقدمت كييف طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عقب الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا في عام 2022، لكنها لا تزال في بداية مسار طويل يمتد لسنوات، يهدف إلى مواءمة جميع التشريعات الوطنية مع قوانين ومعايير الاتحاد الأوروبي.

وقام رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، حتى الآن بعرقلة بدء محادثات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا. وقد تمهد هزيمته الأخيرة في الانتخابات الطريق أمام بدء المفاوضات.

وقال ميرتس، إن "من المهم أن تهدف عملية ما قبل الانضمام هذه إلى تسريع مفاوضات الانضمام، وأن تكون بمثابة جسر نحو العضوية الكاملة في وقت لاحق"، مضيفا أن العديد من قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون أفكاره.