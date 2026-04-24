فيلم رمادي ينافس رسميا في الدورة الـ 21 لمهرجان Within the Family

يشارك فيلم "رمادي" للمخرجة منال مغربي في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان "Within the Family" الدولي في روسيا بدورته الـ21 التي تُقام في يوليو المقبل.

ينتمي العمل للدراما الإنسانية، حيث يسلط الضوء على الضغوط النفسية داخل بيئة العمل، وما قد تخلفه السلطة الإدارية غير المتزنة من آثار قاسية على الفرد، خاصة حين يكون الطرف الأضعف في معادلة القوة.

تدور أحداث الفيلم حول موظف بسيط يجد نفسه عالقا في دوامة من القلق والخوف، بعد أن يصدر عنه خطأ غير مقصود أثناء أحد الاجتماعات، ومنذ تلك اللحظة، يبدأ في تقديم اعتذارات متكررة ومبالغ فيها لمديره، مدفوعا بهاجس فقدان وظيفته وعدم قدرته على مواجهة العواقب المحتملة، غير أن هذا الاعتذار المستمر لا يؤدي إلى احتواء الموقف، بل على العكس، يتحول إلى سبب مباشر في تصاعد غضب المدير، الذي يبدأ في تفريغ موجات متتالية من العنف النفسي والتسلط الإداري تجاه الموظف.

مع تطور الأحداث، يرصد الفيلم الحالة النفسية للشخصية الرئيسية، التي تعيش توترا دائما ورعبا داخليا يصل إلى حد الهلع، في ظل خوفه المستمر من الطرد أو الإقصاء، ليقدم الفيلم قراءة رمزية لحالة "الرمادي" التي يعيشها الإنسان بين الاستسلام والمقاومة، وبين الصمت والرغبة في النجاة.

يشارك في بطولة الفيلم كلا من محمد شوقي، جورج ناجي، محمود سليم، كيرلس رؤوف.