إيران تخوض 4 مباريات ودية في تركيا قبل مواجهة مصر في كأس العالم

خطط منتخب إيران لخوض 4 مباريات تحضيرية في تركيا، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة رغم الحرب بين البلدين.

وبحسب اتحاد الكرة الإيراني، فإن أول معسكر تدريبي بقائمة مبدئية تضم 30 لاعبا سيكون في العاصمة طهران.

وفي السادس من مايو سيتوجه الفريق إلى تركيا، حيث تستعد إيران لخوض 4 مباريات ودية بما فيها مواجهة ضد إسبانيا.

وسيسافر الفريق لاحقا إلى الولايات المتحدة، لكن لم يتم تحديد مقر تدريبات المنتخب الإيراني هناك بعد.

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني أنه واثق من أن بلاده ستشارك في كأس العالم رغم الصراع الدائر.

وأضاف في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء(إسنا) : "وفقا للوضع الحالي، سنشارك في المونديال".

كانت إيران قد طلبت نقل مبارياتها في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض ذلك.

وتُقام كاس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو العام الجاري.

ويلعب منتخب إيران في المجموعة السابعة التي تضم مصر وبلجيكا ونيوزلندا.