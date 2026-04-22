الإعدام للمتهم بقتل سائق بسبب خلافات بينهما في الطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بإعدام المتهم "إسلام.م"؛ لاتهامه بقتل سائق بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة الطالبية، بسبب خلافات بينهما.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 16527 لسنة 2025، للمتهم "إسلام.م" تهمة قتل المجني عليه "محمد.أ" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم، وأعد سلاحًا أبيض "سكين" على إثر خلاف نشب بينهما.

وتابعت تحقيقات النيابة، أن المتهم "إسلام" اقتاد الضحية إلى مكان ناءٍ بعيدًا عن أعين المارة، وما إن ظفر به حتى كال له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من الجسد، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة خطف الضحية عن طريق الإكراه وتحت تهديد السلاح، لتنفيذ جريمته.



