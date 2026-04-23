سيلفستر ستالون مخرجًا مع تارانتينو في مسلسل عن عالم الجريمة

يستعد الفنان الأمريكي سيلفستر ستالون للعودة خلف الكاميرا كمخرج، بالاشتراك مع المخرج كوينتن تارانتينو، لإخراج مسلسل ينتمي إلى عالم الجريمة والمافيا والملاهي الليلية، وتدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي.

ومن المقرر أن يكون المسلسل قصيرًا، مكوّنًا من 6 حلقات فقط، وسيتم إخراجه بتقنيات بصرية مختلفة، حيث قرر المخرجان الاستعانة بكاميرات حقيقية تعود إلى فترة الثلاثينيات، لإضفاء إحساس واقعي على المشاهد، كما سيتم إنتاجه بالأبيض والأسود.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن الهدف من هذا المشروع هو تقديم عمل "قديم أصيل"، يمنح المشاهد شعورًا بأنه ينتمي فعليًا إلى تلك الحقبة.

ولن يشارك سيلفستر ستالون في التمثيل بهذا العمل، حيث سيكتفي بدور المخرج فقط.

ورغم أن المسلسل قصير ومكوّن من 6 حلقات، فإن مدة كل حلقة ستكون طويلة نسبيًا، لتصل إلى نحو ساعة.

وتدور أحداث العمل في عالم الجريمة المنظمة والمافيا والملاكمة، إلى جانب أجواء موسيقى الجاز والفرق الموسيقية القديمة.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن طاقم التمثيل في المسلسل.