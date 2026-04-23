يونسكو تعتمد قرارا بشأن غزة يدين تدمير التعليم والتراث واستهداف الصحفيين

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قرارًا بشأن متابعة تنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت الوكالة إن القرار، الذي اعتمد في الدورة 224 للمنظمة، "يسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بمئات المدارس والجامعات والمواقع التراثية في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية".

كما يبرز "المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ اليونسكو"، وفق (وفا).

ونقلت الوكالة عن المندوب الدائم لفلسطين لدى اليونسكو، السفير عادل عطية، ترحيبه باعتماد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي القرار بالإجماع، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس.

وأكد عطية حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة "حرب الإبادة المستمرة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن هذه الحرب أدت إلى "تدمير شبه كامل لمناحي الحياة وقطاع التعليم، وإلحاق أضرار جسيمة بمواقع أثرية مهمة، إضافة إلى مقتل 264 صحفيًا وصحفية".

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 2400 خرق، شملت القتل والاعتقال والحصار والتجويع، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في 14 أبريل الجاري.

وأدت هذه الخروقات، حتى يوم الاثنين، إلى استشهاد 777 فلسطينيًا وإصابة 2193 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

واستهدفت إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بالقصف والقتل المباشر على مدار عامين من الحرب، ما أسفر عن استشهاد 262 صحفيًا وصحفية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، قالت عضو وفد فلسطين لدى اليونسكو، سارة أبو ندى، إن إسرائيل دمرت كل ما يدخل ضمن نطاق عمل المنظمة في غزة، من التعليم إلى التراث الثقافي، خلال أكثر من عامين من الحرب على القطاع.

وأضافت: "يمكنني القول إن كل ما يخص مجال عمل اليونسكو قد دُمّر تمامًا خلال ما يزيد على عامين من الإبادة الإسرائيلية".

وتأسست اليونسكو خلال مؤتمر للأمم المتحدة في لندن بين 1 و6 نوفمبر 1945، بمشاركة 37 دولة.

وتم توقيع دستور المنظمة في 16 نوفمبر 1945، ودخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 1946 بعد تصديق 20 دولة عليه.

وتتخذ اليونسكو من باريس مقرًا لها، وتتألف من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والأمانة العامة، ويعد المؤتمر العام أعلى هيئاتها في رسم السياسات واعتماد الميزانية.