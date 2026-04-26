رئيس الوزراء اللبناني: لن أتراجع عن أي موقف أعلنته ولا دولة إلا بجيش واحد

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، على أنه لن يتراجع عن أي موقف أعلنه سابقًا، قائلًا إنه لا أحد فوق القانون أو خارجه.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «كونوا على ثقة أنني لن أتراجع عن أي موقف أو أي كلمة تحدثت بها سابقًا. مشروعنا واحد هو بناء الدولة، ولا دولة إلا بجيش واحد وبقانون واحد، ولا أحد فوق القانون أو خارجه… وأنا على ثقة أننا بتضامننا سنتجاوز كل الصعاب وسننجح بمشروعنا».

وفي ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، في واشنطن وهو المطلب الذي لطالما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والسبت، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو سيزور واشنطن منتصف شهر مايو المقبل للمشاركة في لقاء مع عون، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يبقى مشروطًا باستمرار الهدنة.

وفي إطار المفاوضات، أكَّد وزير الإعلام بول مرقص، أن لبنان يطالب بتمديد وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق بقية الأهداف، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وتسوية النقاط العالقة على الحدود، بالتوازي مع وقف الخروقات البرية والبحرية والجوية.

وأشار مرقص في حديث لقناة «بي بي سي» إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بنشر الجيش اللبناني وحصرية السلاح، إلا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية شكَّل عائِقًَا أمام تنفيذ هذه المقررات.

وأضاف أن لبنان مستعد لإعادة إطلاق هذه الخطوات، بما في ذلك نشر الجيش حتى الحدود، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الاستقرار، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين الجيش من الانتشار.