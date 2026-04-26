قطر تدعو إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية لخفض التصعيد

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الأحد، ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤول القطري، اليوم، يرمك كوشارباييف وزير خارجية جمهورية كازاخستان، الذي يزور البلاد حاليا، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.