الرئيس العراقي يدعو القوى الشيعية إلى تقديم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة

دعا الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم الأربعاء، قوى الإطار التنسيقي الشيعي إلى تسمية مرشح رئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية.

وشدد الرئيس العراقي، خلال اجتماعه مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على أهمية "استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما دعا إلى "العمل على تشكيل حكومة تعمل على تلبية طموحات العراقيين وتعزز مسيرة التنمية في البلاد".

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما، والعمل الجاد على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

وأرجأ الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعا كان مقررا عقده مساء اليوم الأربعاء، إلى يوم الجمعة المقبل؛ لإفساح المجال وترك مساحة أكثر للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية.

وأمام قوى الإطار التنسيقي الشيعي أربعة أيام لحسم تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق المهلة التي حددها الدستور العراقي لرئيس الجمهورية، بتكليف الكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان لتسمية رئيس الوزراء المكلف البالغة 15 يوما تبدأ من يوم انتخاب رئيس الجمهورية لاستكمال العملية السياسية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الحادي عشر من نوفمبر 2025.